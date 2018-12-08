شكرا لقرائتكم 530 مليون ريال أرباح شركات النقل السعودية خلال 9 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعة في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 7 ديسمبر 2018 / 23:01

حققت شركات قطاع «النقل» السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية (تداول) أرباحاً صافية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 530 مليون ريال (141 مليون دولار)، في مقابل 764 بليون ريال (203 ملايين دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 31 في المئة.



أما أرباح شركات النقل عن الربع الثالث من العام الحالي فبلغت 246 مليون ريال (66 مليون دولار)، في مقابل 287 مليون ريال (76 مليون دولار) للربع الثالث 2017، بتراجع 17 في المئة، وفي مقابل 138 مليون ريال (37 مليون دولار) للربع السابق، بهبوط 79 في المئة.

وبالنظر الى نتائج شركات القطاع، نجد أداء شركات النقل السعودية تأثر بظروف كل شركة وحجم رأس مالها، وجاءت الشركة السعودية للخدمات الأرضية في صدارة شركات القطاع بعد استحواذها على 59 في المئة من الارباح الصافية للقطاع، عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما يعادل 312 مليون ريال في مقابل 437 مليون ريال للفترة نفسها من 2017 بتراجع 28.6 في المئة، فيما بلغ اجمالي الربح 537 مليون ريال في مقابل 697 مليون ريال بتراجع 23 في المئة، وهبط الربح التشغيلي بنسبة 29 في المئة الى 304.4 مليون ريال في مقابل 428.4 مليون ريال، تراجعت معها ربحية السهم الى 1.66 ريال في مقابل 2.33 ريال للأشهر التسعة الأولى من 2017.

أما مبيعات الخدمات الأرضية عن الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي فبلغت 1.983 بليون ريال في مقابل بليوني ريال، بتراجع 0.89 في المئة.

وأعادت الشركة الانخفاض في صافي الأرباح للفترة الحالية مقارنه بالفترة نفسها من العام السابق بمقدار 125.4 مليون ريال إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 17.9 مليون ريال إضافة إلى زيادة المصاريف التشغيلية 142.3 مليون ريال والمتمثلة بشكل أساسي في مصروف بدل غلاء المعيشة للموظفين توافقا مع الأمر الملكي إضافة إلى زيادة مصاريف رسوم مكتب العمل وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، والمصاريف الإدارية والعمومية بمقدار 36.1 مليون ريال نظرا لانخفاض المخصصات مقارنه بنفس الفترة من العام السابق، علاوة على ذلك انخفضت مصاريف الزكاة بمقدار 6 مليون ريال كما انخفض دخل الشركة من الشركة الزميلة بمقدار 7.6 مليون ريال.

وسجلت «الخدمات الأرضية» أرباحا صافية عن الربع الثالث من العام الحالي بلغت 93 مليون ريال في مقابل 160 مليون ريال الثالث 2017 بتراجع 42 في المئة، وفي مقابل 113 مليون ريال للربع السابق بتراجع 17.8 في المئة، وبلغت مبيعات الشركة عن الربع الثالث 701 مليون ريال في مقابل 697 مليونا بزيادة 0.49 في المئة، في مقابل 660 مليونا للربع الثاني 2018 بزيادة 6.2 في المئة.

وجاءت شركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) ثانية باستحواذها على 23.3 في المئة من الارباح الصافية للقطاع عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما يعادل 124 مليون ريال في مقابل 128 مليون ريال للفترة نفسها من 2017 بتراجع 3.4 في المئة، فيما بلغ اجمالي الربح 200 مليون ريال في مقابل 195 مليون ريال بارتفاع 2.6 في المئة، وتراجع الربح التشغيلي بنسبة 6 في المئة الى 135 مليون ريال في مقابل 144 مليون ريال، هبطت معها ربحية السهم الى 1.74 ريال في مقابل 1.80 ريال للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وحققت بدجت السعودية مبيعات عن الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي بلغت 783 مليون ريال في مقابل 863 مليون ريال، بتراجع 9.3 في المئة، تعادل 80 مليونا.

وارجعت الشركة الانخفاض في صافي الأرباح للفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى الانخفاض في إيرادات التأجير القصير والطويل الأجل إضافة إلى ارتفاع مصروفات البيع والتسويق وأيضاً ارتفاع المصروفات العمومية

والإدارية.

وحققت «بدجت السعودية» أرباحا صافية عن الربع الثالث 2018 بلغت 43 مليون ريال في مقابل 42.8 مليون ريال الثالث 2017 بارتفاع 0.71 في المئة، وفي مقابل 41 مليون ريال للربع السابق بزيادة 6 في المئة، وبلغت مبيعات بدجت عن الربع الثالث 262 مليون ريال في مقابل 283 مليونا بتراجع 7.4 في المئة، في مقابل 251 مليونا للربع الثاني 2018 بارتفاع 5 في المئة.

وحلت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) ثالثة بعد استحواذها على 12 في المئة من الارباح الصافية لقطاع النقل عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ما يعادل 61.2 مليون ريال في مقابل 106 ملايين ريال للفترة نفسها من العام الماضي بتراجع 42 في المئة، فيما بلغ اجمالي الربح 173 مليون ريال في مقابل 178 مليون ريال بتراجع 3 في المئة، وبلغت الارباح التشغيلية 53 مليون ريال في مقابل 93 مليون ريال، بتراجع 43 في المئة، بلغت معها ربحية السهم 0.48 ريال في مقابل 0.83 ريال.

وبلغت الارباح الصافية لشركة باتك للاستثمار عن الأشهر التسعة الأولى 9.6 مليون ريال في مقابل 40 مليون ريال بتراجع 76 في المئة، تراجعت معها ربحية السهم الى 0.32 ريال في مقابل 1.34 ريال.

وحققت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أرباحا صافية عن الأشهر التسعة الأولى بلغت 24 مليون ريال في مقابل 52 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بتراجع 54 في المئة، تراجعت معها ربحية السهم الى 0.29 ريال في مقابل 0.64 ريال.