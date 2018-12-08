شكرا لقرائتكم 12 بليون ريال القيمة السوقية لشركات «النقل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 7 ديسمبر 2018 / 22:55

يبلغ عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية من قطاع «النقل» 5 شركات مساهمة، بلغت قيمتها السوقية بحسب إغلاق السوق نهاية الأسبوع الماضي 12 بليون ريال تمثل 0.62 في المئة من كل السوق البالع 1.862 تريليون ريال، فيما تبلغ رؤوس أموال شركات النقل 5 بلايين ريال.



وتأتي الشركة

وتأتي الشركة السعودية للخدمات الأرضية في الصدارة لجهة رأس المال البالغ 1.88 بليون ريال، تلاها الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) بـ 1.25 بليون ريال، ثم الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) برأسمال 816 مليون ريال، فيما تُعد شركة باتك للاستثمار أقل الشركات المدرجة في القطاع برأسمال يبلغ 300 مليون ريال.

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