شكرا لقرائتكم «أوبك» وروسيا تتفقان على خفض 1.2 مليون برميل.. والأسعار ترتفع 5% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ ساعة في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 7 ديسمبر 2018 / 23:25

فيينا (رويترز، أ ف ب)- اتفقت أوبك وحلفاؤها على تقليص إنتاج النفط 1.2 مليون برميل في اليوم أكثر مما توقعته السوق، وخرج الوزراء سعداء بالاتفاق الذي استغرق منهم مفاوضات مارلثونية استمرت ثلاثة أيام. وقفزت أسعار النفط نحو خمسة في المئة لتتجاوز 63 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1500 بتوقيت غرينتش.



وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان بعد أن اختتمت أوبك محادثات في فيينا، إن المنظمة ستخفض الإنتاج 0.8 مليون برميل يومياً من كانون الثاني (يناير)، في حين سيسهم الحلفاء غير الأعضاء فيها بتخفيضات قدرها 0.4 مليون برميل يومياً إضافية.

وأبلغ وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي مؤتمراً صحافياً: «لن نتناول المسائل الجيوسياسية أبداً في أوبك». وأشاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بقدرة نظيره السعودي خالد الفالح على «إيجاد حل في أصعب وضع»، مشيراً إلى أن روسيا ستشارك في الخفض.

وظل اتفاق أوبك على المحك ليومين - أولاً بفعل المخاوف من أن روسيا ستخفض أقل مما ينبغي، ثم بفعل بواعث القلق من أن إيران، التي تناقصت صادراتها من الخام بفعل العقوبات الأميركية، لن تحصل على استثناء. لكن بعد محادثات استمرت ساعات، أعطت إيران الضوء الأخضر لأوبك وأشارت روسيا إلى استعدادها لخفض أكبر. وسرعان ما أقر اجتماع لأوبك والمنتجين غير الأعضاء الاتفاق.

وقال الغضبان: «إن الخفض سيستمر ستة أشهر من يناير، وسيكون إنتاج تشرين الأول (أكتوبر) هو خط الأساس له. وكان إنتاج أوبك وروسيا أقل في أكتوبر عن نوفمبر». موضحاً أنه سيتم توزيع هذا الخفض بمعدل 800 ألف برميل يومياً للدول الـ14 الأعضاء في أوبك و400 ألف برميل لشركائها العشرة وبينهم روسيا.

وأورد متحدث باسم أوبك أنه سيتم احتساب هذا الخفض انطلاقاً من مستويات الإنتاج في أكتوبر على أن ينظر فيه مجدداً في أبريل المقبل.

ويهدف هذا الخفض الذي يوازي أكثر بقليل من واحد في المئة من الإنتاج العالمي، الى احتواء تراجع أسعار الخام الذي بلغت نسبته 30 في المئة في شهرين.

وتؤمِّن أوبك وحلفاؤها نحو نصف الإنتاج العالمي من الخام وتربطهم شراكة منذ عامين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حض المنظمة الأربعاء على إبقاء إنتاجها مرتفعاً لإرضاء المستهلكين.

وقال بوب مكنالي رئيس مجموعة رابيدان إنرجي التي مقرها الولايات المتحدة: «خفض أوبك+» غير واضح التفاصيل، وقال: «عناوين الأخبار لن تبهج الرئيس ترامب، لكن مدى قوة رد فعله ستتوقف بالأساس على ما إذا كان ذلك سيرفع أسعار الخام بقوة في الأيام والأسابيع المقبلة».

وتراجعت أسعار الخام بمقدار الثلث تقريباً منذ أكتوبر مع زيادة الإنتاج لتعويض تراجع صادرات إيران. وحدا تراجع السعر بأوبك وروسيا إلى البدء في مناقشة خفض الإنتاج، لكن روسيا قاومت فترة طويلة أي خفض عميق. واجتمع نوفاك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ الخميس وعاد إلى العاصمة النمسوية الجمعة.

وانخفضت أسعار النفط بنحو الثلث منذ أكتوبر إلى ما يقل عن 60 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي رفعت فيه السعودية وروسيا والإمارات الإنتاج لتعويض انخفاض صادرات إيران ثالث أكبر منتج في أوبك.

وحفز انخفاض السعر أوبك وحلفاءها على بحث تخفيضات الإنتاج، وقال الفالح أول من أمس إن تخفيضات محتملة من المشاركين في الاتفاق تراوح بين نصف مليون و1.5 مليون برميل يومياً. وقال إن خفضاً قدره مليون برميل يومياً سيكون مقبولاً، وإنه التصور الأساسي حتى الآن، لكنه أضاف أن هناك حاجة لالتزام روسيا بكميات كبيرة.

من جانبها، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن قيود إمدادات «أوبك» وحلفائها من المنتجين المستقلين مهمة لأسعار النفط في الأمد المتوسط. وترى الوكالة أن قيود الإمدادات ستدعم أسعار النفط في الأمد المتوسط، في نطاق يراوح بين 60 و65 دولاراً للبرميل لخام برنت.

وقالت إنها «ما زالت تتوقع انخفاض الأسعار دون الستين دولاراً للبرميل في الأمد الأطول»، مضيفة أنه من المرجح أن تتلقى سوق النفط بصفة عامة إمدادات جيدة العام المقبل.

وأشارت «فيتش» إلى أن أوبك وبعض منتجي النفط الآخرين من بينهم روسيا سيتمتعون ببعض الطاقة الإنتاجية الفائضة لامتصاص صدمات المعروض المحتملة غير الكبيرة.

ولا تتوقع وكالة التصنيف الائتماني أي تأثير جوهري لانسحاب قطر من «أوبك»، لأن إنتاج البلاد من النفط يشكل أقل من 2 في المئة من إجمالي إنتاج المنظمة.

إلى ذلك، قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الجمعة إن موانئ تصدير الخام بشرق ليبيا أعيد فتحها بعد إغلاقها في وقت سابق بسبب سوء الأحوال الجوية. وقال بيان المؤسسة إن صهاريج التخزين في ميناء السدرة يمكنها أن تستوعب إنتاج ثلاثة أيام. وأضاف أنه يجري تحميل ناقلة واحدة حالياً بينما تبحر أخرى صوب الميناء.

وقالت المؤسسة إن صهاريج التخزين في ميناء رأس لانوف بها سعة تخزينية لأربعة أيام أخرى، وإن السعة التخزينية لصهاريج الحريقة خمسة أيام بينما تصل ناقلة للتحميل السبت.