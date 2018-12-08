شكرا لقرائتكم طلبيات المصانع الأميركية تسجل انخفاضا كبيرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن (رويترز) | منذ ساعة في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 7 ديسمبر 2018 / 23:17

سجلت الطلبيات الجديدة للسلع الأميركية الصنع انخفاضا هو الاعلى لها في أكثر من عام في تشرين الأول (أكتوبر)، فيما يتراجع إنفاق الشركات على المعدات على ما يبدو، بما يشير إلى تباطؤ في نشاط قطاع الصناعات التحويلية.



وقالت وزارة التجارة الأميركية إن طلبيات سلع المصانع انخفضت 2.1 في المئة مع تراجع الطلب على مجموعة من السلع. وهذا هو أكبر انخفاض في الطلبيات منذ تموز (يوليو) 2017.

وجرى تعديل بيانات أيلول (سبتمبر) بالخفض لتظهر ارتفاع طلبيات المصانع بنسبة 0.2 في المئة فقط بدلا من الزيادة البالغة 0.7 في المئة في التقديرات الأولية. كان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انخفاض الطلبيات اثنين في المئة في أكتوبر. وزادت الطلبيات 8.3 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، وانخفضت طلبيات معدات النقل 12 في المئة، مسجلة أكبر هبوط لها منذ أكتوبر 2017، في ضوء انخفاض طلبيات الطائرات العسكرية ومكوناتها 59.3 في المئة. وكانت طلبيات معدات النقل زادت 0.9 في المئة في سبتمبر. وتراجعت طلبيات الطائرات المدنية وأجزائها 22.2 في المئة في حين انخفضت طلبيات المركبات 0.1 في المئة.

وذكرت الوزارة أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية ما عدا الطائرات، والتي تعتبر مقياسا لخطط إنفاق الشركات على المعدات، استقرت دون تغيير يذكر في أكتوبر، مثلما أعلن الشهر الماضي. وكانت طلبيات هذه السلع التي تعرف باسم السلع الرأسمالية الأساسية انخفضت 0.6 في المئة في سبتمبر.

وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تستخدم في حساب إنفاق الشركات على المعدات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.3 في المئة مثلما أعلن الشهر الماضي.

وانخفضت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 0.3 في المئة ويتباطأ إنفاق الشركات على المعدات منذ الربع الثاني بعد نمو قوي في 2017 وأوائل 2018.