شكرا لقرائتكم «المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية 2019» يبحث آفاق الاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ ساعة في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 7 ديسمبر 2018 / 23:32

بدأت الاستعدادات لإقامة «المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماويـة 2019»، الذي تنظمه «شركة معارض الرياض المحدودة» بدورته السادسة عشرة برعاية ماسية من شركة «سابك»، وذلك في الفترة 27-30 كانون الثاني (يناير) 2019. ويستقطب صناع القرار والرواد والخبراء الإقليميين والدوليين لاستعراض أبرز الآفاق الاستثمارية المتاحة في المملكة، التي تستحوذ حالياً على الحصة الأكبر من صناعة البتروكيماويات الخليجية بإنتاج يُقدر بنحو 67 في المئة من الإنتاج الإجمالي لدول مجلس التعاون. ويُقام بالتزامن مع الحدث، الذي يستضيفه «مركز جدة للمنتديات والفعاليات»، «المعرض التجاري الدولي السادس عشر لتقنيات الطباعة والتعبئة والتغليف» الذي يوفر منصة مثالية للكشف عن أحدث التقنيات والخدمات والمنتجات ذات الصلة بالتغليف والطباعة، بمشاركة الشركات الرائدة التي تتطلع إلى بناء حضور قوي ضمن السوق السعودية الواعدة.



وتكمن أهمية «المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية» باعتباره أكبر تجمّع لرواد القطاعات الصناعية على المستوى الإقليمي، مقدماً بوابة هامة للوصول إلى الفرص الهائلة ضمن السوق السعودية في ظل الدعم الحكومي المتواصل لتقديم الحوافز والتسهيلات الاستثمارية الرامية إلى إنشاء قاعدة للصناعات البتروكيماوية والتحويلية وتعزيز مساهمتها في تنويع مصادر الدخل في المملكة. وبالمقابل، يمتاز «المعرض السعودي للطباعة والتغليف» بعرض آخر الابتكارات ذات الصلة بتقنيات ومعدات تعبئة وتغليف وتعليب السلع الاستهلاكية وخدمات التصميم والتصنيع ومعدات إنتاج الورق وتغليف الأغذية.

وأوضح المدير العام للتسويق في «شركة معارض الرياض المحدودة محمد آل الشيخ، بأنّ «المعرض» يبرز كمنصة استراتيجية لتعريف مجتمع الاستثمار الدولي على الفرص المتاحة ضمن قطاع البتروكيماويات ‏والبلاستيك السعودي، بالتزامن مع نمو الصادرات البتروكيماوية التي تمثل أكثر من ثلثي إجمالي الصادرات الصناعية للمملكة، ووسط التوقعات بتحقيق سوق البلاستيك المحلي نمواً سنوياً بمعدل ‏‏3.2 في المئة بحلول العام 2020.‏