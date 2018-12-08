شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 7-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعه 7-12-2018 بسوق العبور وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمى، حيث بلغ سعر البرتقال البلدى بين 3- 4.5 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال السكرى بين 3 و5 جنيهات، وسعر برتقال أبو سرة بين 2.5 و4 جنيهات وسعر اليوسفى بين 2.5 و5 جنيها.
وسجل سعر كيلو التين البرشومى بين 5 و11 جنيهات ، وسعر الجريب فروت بين 4 و6 جنيهات.
بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 20 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 4 إلى 7 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 4 - 8 جنيهات للكيلو، وسعر الكاكا بلغ من 5-12جنيها، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها، وبلغ سعر الموز البلدى من 4 -5.5 جنيها والمستورد 25 جنيها.
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