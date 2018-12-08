شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق «جودة الحياة» بـ 13 مهمة والان نبدء بالتفاصيل

يبدأ اليوم تطبيق العمل بمركز برنامج جودة الحياة، بعد صدور أمس اللوائح والترتيبات التنظيمية للبرنامج، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا.

ووفقا للترتيبات التنظيمية المكونة من ١٤ مادة، يهدف المركز إلى تمكين البرنامج من تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث مبادرات تعزز مشاركة الفرد والأسرة في الهوايات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والترويحية والأنماط الأخرى الملائمة.

» تعزيز الجودة

وتتضمن الأهداف: المساهمة في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتطوير قطاع الهوايات والأنشطة والفعاليات المرتبطة به، وتوليد الوظائف وتنويع النشاط الاقتصادي. ويهدف المركز كذلك إلى تمكين البرنامج من تعزيز قابلية العيش وفق معايير أساسية تحقق مستوى مرضيًا من المعيشة. ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالمجلس، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، ويمنح المركز المرونة والصلاحيات التي تمكنه من أداء أهدافه وفقاً للوائحه الإدارية والمالية.

وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام باقتراح المبادرات، والموافقة على خطة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المنفذة، الإشراف على تنفيذ المبادرات، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق الالتزامات المحددة لها، وتنفيذ المبادرات التي تكلفه بها اللجنة، وتشجيع القطاع العام والخاص على تبني مبادرات مبتكرة وإبداعية تحقق جودة الحياة في المملكة.

» التشجيع والتحفيز

كما للمركز الاستعانة بالكفايات المحلية والدولية المتخصصة للخروج بأفكار إبداعية لتحسين جودة الحياة في المملكة، وتشجيع وتحفيز إنشاء المعاهد ومراكز التدريب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لاحتضان ورعاية المواهب وبناء الكفاءات المتخصصة في المجالات المتعلقة بجودة الحياة، والعمل على تطويرها، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على التعريف بأندية الهواة في المجتمع، ووضع إطار تنظيمي لها.

ومن مهام المركز اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير إجراءات إصدار التراخيص لأندية الهواة، واتخاذ ما يلزم لإصدار تراخيص للهوايات التي لا تشرف عليها أي جهة، واقتراح إنشاء المرافق وتأسيس الخدمات، وذلك لتلبية متطلبات الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالهوايات، والرفع عن ذلك لاتخاذ ما يلزم في شأنها.