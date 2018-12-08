شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تكاليف استخدام منظومة النقل الكهربائي والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج د. عبدالله الشهري البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام 2019م، ويُعمل به من تاريخ 25-4-1440هـ، الموافق 1-1-2019م.

ووفقًا للائحة وأنظمة البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل، يلتزم المستخدم بتوفير احتياطي سنوي لمنظومة النقل يعادل (12.6%) من إجمالي القدرة الاسمية المركّبة لديه أو المتعاقد عليها، وفي حال تعذر ذلك فإنه يدفع للمشتري الرئيس مبلغ (387.300 ريال/‏ م. و./‏ سنة) عن كل وحدة قدرة احتياطية (م.و.) مطلوبة منه ولم يلتزم بتوفيرها.

وفي حال خروج القدرات الاحتياطية عن الخدمة، يدفع المستخدم للمشتري الرئيس لكل يوم عن كل وحدة قدرة احتياطية (م.و.) غير متاحة مبلغًا يُحسب كنسبة مئوية، كخروج مجدول معتمد من مشغل منظومة النقل (المشغل) 0.28%، وخروج لفترة قصيرة للصيانة معتمد من المشغل 0.28%، وخروج غير مجدول أو اضطراري بسبب يعود للمستخدم (1%).

ويحق للمشغل اختبار جاهزية القدرات الاحتياطية المُلتَزم بها، وطلب تشغيلها عند الحاجة، على أن تكون متوافرة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة من وقت طلبها، وفي حال فشل المستخدم في توفير القدرات الاحتياطية المطلوبة يدفع المستخدم للمشتري الرئيس عن كل وحدة قدرة احتياطية (م.و.) لم يتمكّن من توفيرها مبلغًا يُحسب كنسبة مئوية، كفشل في اختبار الجاهزية (30%)، وفشل في التشغيل عند الحاجة (75%).

ويدفع المستخدم للشركة الوطنية لنقل الكهرباء مقابلًا ماليًا لاستخدام منظومة النقل مقداره (194,920 ريالًا/‏ م.و./‏ سنة) لكل موقع، على أساس متوسط أعلى ثلاثة أحمال ساعية خلال السنة في ذلك الموقع، على أن تكون الأحمال المسجلة مفصولة بفترة زمنية لا تقل عن سبعة (7) أيام.

كما يدفع المستخدم للمشتري الرئيس مقابلًا ماليًا يعادل تعريفة الاستهلاك المقرة مخصومًا منها (3,6 هللة/‏ ك.و.س) لكل وحدة طاقة إضافية (ك.و.س) يستوردها من منظومة النقل خلال كل ساعة.

وحسب اللوائح، يدفع المشتري الرئيس للمستخدم مقابلًا ماليًا لكل وحدة طاقة (ك.و.س) فائضة عن حاجته ويصدرها إلى المنظومة لكل ساعة، حسب التسعيرة كأوقات الذروة (مايو ـ سبتمبر، السبت ـ الخميس، 12:00 – 17:00) 4,9 هللات/‏ ك.و.س، وفي الأوقات الأخرى خلال الأشهر (مايو ـ سبتمبر) 4,5 هللات/‏ ك.و.س، وخلال الأشهر (يناير- أبريل) و(أكتوبر- ديسمبر) 3,3 هللات/‏ ك.و.س، وتكون نسبة الطاقة المفقودة من الطاقة المرسلة عبر منظومة النقل في كل ساعة (3.2%).