شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: زيادة معروض الأراضي بأسعار مناسبة والان نبدء بالتفاصيل

أشاد المهندس محمد المديهيم، وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني والمشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، بالنتائج الإيجابية التي يحققها البرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مؤكداً أن عوائد البرنامج يتم الاستفادة منها في مشاريع الإسكان وإكمال الخدمات والبنى التحتية بها.

وأكد المديهيم خلال ورشة عمل في معرض عقاري بجدة أن البرنامج لا يزال يطبق الرسوم للمرحلة الأولى من النظام، وأن محافظة جدة أنهت الدورة الفوترية الثانية.

وفي ورشة بعنوان «قطاع الإيجار العقاري بين الواقع والمستقبل»، استعرض مدير الأداء الاستراتيجي في إيجار عبدالرحمن السماري الخدمات التي يقدمها البرنامج، والتي كان آخرها تفعيل خدمة الدفع عبر «سداد» بشكل شهري، مؤكداً حرص البرنامج على سرعة تفعيل الشراكات الاستراتيجية، والتي كان آخرها عملية ربط تجديد أو إصدار رخص العمل لغير السعوديين بوجود عقد إيجار مسجل في شبكة «إيجار».

وكان معرض «ريستاتكس جدة العقاري» افتتح برعاية وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بمشاركة واسعة من عدة جهات حكومية وبنوك وشركات التطوير والتمويل العقاري، بالإضافة إلى الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتشييد.

وأكد مدير التخطيط والتطوير في مُلاك، فيصل بن مبارك المبارك، على التفاعل الكبير بين سكان المباني السكنية مع ما يتم تطويره بشكل مستمر في برنامج اتحاد الملاك، كان ذلك خلال ورشة العمل الأولى التي حملت عنوان «دور برنامج ملاك في تنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة»، والتي شارك بالحديث بها سعيد الزهراني مدير العلاقات في ملاك، وأدارها عبدالرحمن الريس مدير حسابات في ملاك.

كما شارك المبارك كمتحدث رئيسي في ورشتي عمل «فرز الوحدات العقارية.. والفرص الاستثمارية»، شاركه عبدالإله العروان الماسح الجغرافي في فرز الوحدات، وورشة «آلية فحص جودة وتقسيم استدامة المباني» بمشاركة عبدالله العتيبي مهندس التشغيل في البناء المستدام.