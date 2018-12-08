شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بعد تلميح روسيا بخفض الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أمس الجمعة بعد أن بدا مرجحا أن تساهم روسيا بخفض أكبر للإنتاج في اتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عن 60 دولاراً للبرميل في التعاملات المبكرة، لكنها صعدت إلى 60.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1041 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 11 سنتا مقارنة مع مستوى الإغلاق. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا إلى 51.3 دولار للبرميل.

ويأتي التعافي الطفيف بعد انخفاض الخام نحو 3% في اليوم السابق، مع إنهاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لاجتماع في مقرها بفيينا بالنمسا أمس الخميس دون الإعلان عن قرار بخفض الإمدادات.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر قوله: إن روسيا تريد خفض إنتاجها النفطي بحد أقصى 150 ألف برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

وقال نوفاك أمس: إن روسيا ستسعى إلى التوصل لاتفاق مع أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة، وقال مصدر بوزارة الطاقة الروسية إن موسكو مستعدة للمساهمة بخفض قدره نحو 200 ألف برميل يوميا ارتفاعا من مستوى 150 ألف برميل يوميا، الذي طُرح في البداية.

ويتوقع محللون أن تقلص أوبك إنتاج النفط بقدر أكبر بالمقارنة مع روسيا.

وتضرر منتجو النفط من هبوط أسعار الخام 30% منذ أكتوبر مع ارتفاع الإمدادات في الوقت، الذي ضعفت فيه آفاق الطلب في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي.

وزاد إنتاج النفط من أكبر منتجي العالم، أوبك وروسيا والولايات المتحدة، 3.3 مليون برميل يوميا منذ نهاية 2017 إلى 56.38 مليون برميل يوميا، ليلبي نحو 60% من الاستهلاك العالمي.