شكرا لقرائتكم خبر عن سيدني.. حاضنة الأوبرا وجسر السنة الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بفضل الفارق في التوقيت، فإن مدينة سيدني الأسترالية؛ هي أول مدينة كبرى في العالم، تحتفي بحلول العام الجديد؛ حيث يحضر أكثر من 1,5 مليون شخص سنوياً، عروض الألعاب النارية التقليدي في الخليج الشهير. وتنظم سيدني أكبر احتفال في الميناء؛ حيث تتجمع مئات القوارب ومئات الآلاف حول الميناء؛ لمشاهدة عروض الألعاب النارية في منتصف الليل.

هل تعلم أنه بإمكانك الاحتفال برأس السنة لنفس العام مرتين؟ الأمر الذي يبدو مستحيلاً هو في الواقع من الممكن أن يتحقق إذا ما قمت بالطيران من سيدني في أستراليا بعيد الاحتفال برأس السنة إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، التي يبلغ الفارق الزمني بينها وبين سيدني 19 ساعة. الأمر قد يستحق التجربة؛ لكنه بالتأكيد لا يضاهي تجربة التمتع باحتفالات رأس السنة في سيدني إلى طلوع الفجر.

وتقع سيدني، وهي عاصمة ولاية نيو ساوث ويليز، حول أحد أكبر وأجمل الموانئ الطبيعية في العالم، وما تمتلكه أقدم مدن أستراليا من مناخ بديع وشواطئ ساحرة ومطاعم مميزة وأسواق ومراكز تجارية، وأمسيات رائعة وأجواء أنيقة ولطيفة، يجعل منها واحدة من أروع وأجمل الوجهات السياحية.

تم إنشاء سيدني فوق تلال منخفضة محاطة بخلجان وأخوار بحرية تزدان بغابات كثيفة، ويمكن رؤيتها بالكامل من على جسر الميناء الكبير، وهو أحد أبرز المعالم، التي تحتفي بقدوم العام الجديد؛ من خلال الألعاب النارية المميزة.

وتوفر سيدني بغناها الثقافي منتهى رغبات السياح، بداية من النوادي والكرنفالات وملاعب الكريكيت والحفلات الموسيقية الحية، وصولاً إلى عروض الأوبرا ورقصات الباليه.

ويجد عشاق المأكولات الشهية، ما يرضي أذواقهم؛ من خلال الوجبات التي يقدمها الطهاة المحليون المبدعون.

وتوفر أستراليا خيارات رائعة؛ لقضاء عطلة سعيدة، من طبيعة خلابة وشواطئ حالمة؛ للاسترخاء، إلى المدن الحافلة بالحياة العصرية، وأحياناً تجد مزيجاً من الاثنتين في مكان واحد، ويمكنك أن تتخذ من إحدى المدن نقطة انطلاق؛ لاستكشاف المناطق المحيطة بمعالمها الفريدة، مثل الجزر الحالمة للحاجز المرجاني العظيم والغابات المطيرة الوارفة في شمال كوينزلاند، أو الاتجاه إلى المناطق الريفية في الوسط الأسترالي؛ لمشاهدة صخرة أولورو، التي تعد أكبر صخرة طبيعية قائمة بذاتها في العالم.

الفنادق الفخمة

لا تزال سيدني، التي يعدها البعض عاصمة القارة الأسترالية تحتل مكانة كبيرة في أعين كثير من الزائرين؛ لتفوز بلقب أفضل مدينة سياحية في العالم لعدة أعوام. وقد استمدت تلك المدينة شهرتها العالمية في عالم السياحة والسفر من مناخها الرائع، الذي يصعب توافره في العديد من مدن العالم الأخرى طوال شهور السنة إلى جانب الخدمة المميزة، التي تتوافر للسائح بمجرد وصوله، إضافة إلى النمو الاقتصادي القوي، الذي تحظى به هذه المدينة.

عندما تزور سيدني سوف تفاجأ بالكم الهائل من الفنادق الفخمة والعصرية، التي ترضي جميع الأذواق؛ حيث تتميز بالتنوع في التصميم؛ فمنها ما هو مشيد على الطراز الفيكتوري وأخرى تحاكي عصرنا الحالي بلغة الألوان الصارخة والتصميم المفعم بالحيوية والشباب.

دار الأوبرا

من بين الأماكن السياحية الرائعة، التي تتميز بها مدينة سيدني؛ (دار الأوبرا)؛ حيث لا مثيل للمبنى في أي من بقاع الدنيا من حيث تصميمه الخارجي، إضافة إلى كون هذا المبنى يعد ممثلاً لمدينة سيدني، فهو أيضاً أحد المعالم الأساسية لأستراليا على مستوى العالم.

يقع مبنى الأوبرا في بقعة ساحرة؛ حيث يطل بشكل رائع على ميناء سيدني. وقد بدأت فكرة إنشاء المبنى عام 1950 وصممه المعماري جون أوتزون، ويوحي الشكل العام لتصميمه بأنه يدل على عصور متقدمة عن الفترة، التي أنشئ فيها.

وفي حفل افتتاحي مهيب تحت شعار «الحرب والسلام»، افتتحت الملكة أليزابيث الثانية هذا الصرح الرائع في عام 1973. في دار الأوبرا بسيدني الألف غرفة، التي تستقبل أكثر من مليوني زائر سنوياً؛ لمشاهدة العروض المسرحية والراقصة والحفلات الموسيقية على مدار العام.

الجبال الزرقاء

تقع الجبال الزرقاء في نيو ساوث ويلز على بعد 100 كيلومتر غربي سيدني، وهي مكونة من الحجر الرملي. وتتكون من مسطحات كلسية ووديان ومنحدرات وعرة. تغطي الجبال مساحة 1.03 مليون هكتار. وتندرج في قائمة التراث العالمي للأونيسكو، وتشمل منطقة الجبال الزرقاء 91 نوعاً من أشجار الأوكاليبتوس.

جسر الميناء

يسمح جسر الميناء أو «هاربر بريدج» المعدني المقوس بعبور السيارات وجميع وسائل النقل، يربط وسط مدينة سيدني بشاطئها الشمالي. المنظر الجمالي للجسر وقربه من دار الأوبرا أسهم في جعل الجسر معلماً لمدينة سيدني خصوصاً وأستراليا بشكل عام.

شاطئ بوندي

يتميز شاطئ بوندي الجميل في مدينة سيدني، نيوساوث ويلز، أستراليا بموقعه على بعد 7 كلم (4 أميال)، شرق منطقة الأعمال المركزية في سيدني، في منطقة الحكومة المحلية لمجلس ويفرلي، عند الضواحي الشرقية. الشاطئ هو واحد من المواقع السياحية الأكثر زيارة في أستراليا، فالمنطقة عبارة عن بوندي بيتش، وشمال بوندي وتقاطع بوندي والضواحي المجاورة.

الطقس

تتراوح درجات الحرارة في سيدني في ديسمبر/كانون الأول؛ حيث الصيف هناك بين 17 و25 درجة مئوية وفي يناير/كانون الثاني بين 18 و26 درجة مئوية، ومعدل هطول الأمطار 8 ملم في ديسمبر، و7 ملم في يناير.

نبذة عن المدينة

*يعتقد كثيرون أن سيدني هي العاصمة السياسية لأستراليا. الحقيقة أنها كانبرا، التي تم اختيارها كعاصمة عام ؛ بسبب موقعها بين أكبر مدينتين؛ وهما: ملبورن وسيدني.

*أكبر مركز اقتصادي وتجاري وثقافي في أستراليا. أهم قطاعاتها الاقتصادية هي: العقارات وخدمات الأعمال، والتصنيع، والسياحة والإعلام والصحة والخدمات الاجتماعية.

*تعد من المناطق التي تمتلك اتجاهاً سياحياً محلياً وعالمياً؛ وذلك بفضل شواطئها ومعلميها الأساسيين، وهما جسر هاربر ودار الأوبرا. كما أن المدينة محاطة بالحدائق الوطنية وتحتوي على العديد من الخلجان والأنهار.

* من أكثر المدن تنوعاً ثقافياً، وهذا يعكس أهميتها كأحدى أهم المدن التي تجتذب المهاجرين في أستراليا. تعد سيدني أيضاً أكثر مدن أستراليا غلاء والمدينة رقم 21 من حيث المدن الأكثر غلاء في العالم؛ وذلك حسب تقرير ميرسر.

عرض الإمارات للعطلات إلى سيدني

تقدم «الإمارات للعطلات» عرضاً خاصّاً إلى سيدني ابتداءً من 17420 درهماً للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين، على أن يكون الحجز والسفر من الآن وحتى 6 يناير 2019.

ويغطي السعر تذكرة السفر في الدرجة السياحية مع طيران الإمارات، والإقامة 7 ليال في فندق لانفام سيدني Langham Sydney (7 نجوم)، بما في ذلك ضريبة الغرفة ورسوم الخدمة، وضريبة المغادرة من المطار.