شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لسويسرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى سويسرا بنهاية الشهر الماضي، مع مكاسب ملحوظة للعملة المحلية خلال نوفمبر.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي السويسري، أمس الجمعة، أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى 748.763 مليار فرنك بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 752.409 مليار فرنك سويسري بنهاية أكتوبر السابق له.

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لسويسرا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .