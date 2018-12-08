«المركزي» يطالب البنوك باستراتيجية ملائمة لمخاطر «الفائدة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

طالب البنك المركزي البنوك العاملة في الدولة بأن يكون لها استراتيجية ملائمة لمخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي (المراكز في الأدوات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق)، وإطار لحوكمة المخاطر يوفر نظرة للمخاطر في السجل المصرفي على مستوى البنك والمجموعة، ويشمل ذلك السياسات والعمليات لتحديد وقياس وتقييم ومراقبة المصادر الجوهرية لمخاطر الفائدة ونسبة العائد، والسيطرة عليها أو تقبلها، ورفع التقارير بشأنها في الأوقات المناسبة.

ووفقاً لنظام مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي الذي أصدره البنك المركزي مؤخرا، فإن استراتيجية وسياسات وعمليات المخاطر يجب أن تكون متوافقة مع بيان تقبل المخاطر وسمات المخاطر والأهمية النظامية للبنك مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع السوق والاقتصاد الكلي.

كما يجب على البنك مراجعة استراتيجية وعمليات المخاطر مرة واحدة على الأقل في السنة وتعديلها إذا لزم الأمر بما يتماشى مع التغيرات وتطورات السوق، ويجب أن يتم اعتماد هذه الاستراتيجية من قبل مجلس إدارة البنك.

وعلى البنك وضع سياسات وإجراءات لخلق بيئة مناسبة لمراقبة المخاطر بما في ذلك وبحد أدنى: أنظمة شاملة لقياس مخاطر أسعار الفائدة، ومراجعة منتظمة وتحقق مستقل (داخلي أو خارجي) لأية نماذج مستخدمة بواسطة الوظائف المكلفة بإدارة المخاطر، والحدود الملائمة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

وبين النظام وظيفة إدارة المخاطر بوجوب أن تتضمن السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة للمراقبة ورفع التقارير مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع السوق والاقتصاد الوطني.

وألزم النظام الجديد البنوك بوجوب أن يكون لديها نظم شاملة وملائمة لقياس مخاطر أسعار الفائدة، يكون بمقدورها توفير نتائج كمية للمهددات التي تتعرض لها العائدات والقيمة الاقتصادية.

وطالب «المركزي» البنوك العاملة في الدولة بأن تدرج سيناريوهات ملائمة في برامج اختبارات الضغط لقياس احتمالات تعرضها للخسائر بسبب تحركات غير مواتية لأسعار الفائدة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تأثير صدمة لأسعار الفائدة على السجل المصرفي حسبما هو محدد من قبل المصرف المركزي، والتحقق من أن أنظمتها الداخلية لقياس رأس المال تضع اعتباراً ملائماً لمخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، ونظم معلومات تمكنها من تجميع ومراقبة ورفع تقارير المخاطر إلى الإدارة العليا في التواقيت المحددة وبالنموذج الذي يتناسب مع استخدامهم، وعلى البنوك رفع تقارير إلى البنك المركزي فيما يخص تعرضها لمخاطر سعر الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، وعلى البنوك أن تقدم عند الطلب منها أية معلومات محددة قد يطلبها المصرف المركزي تتعلق بالمخاطر، والإبلاغ على الفور في حال اكتشاف تجاوز جوهري لحدود المخاطر أو في حالة اكتشاف مخاطر أسعار فائدة جوهرية لم يتم معالجتها بشكل ملائم.

وطالب البنك المركزي البنوك التي تقدم خدمات مالية إسلامية بأن تطبق أحكام النظام مع مراعاة التعديلات اللازمة فيما يتعلق بمخاطر نسبة العائد، وعلى هذه البنوك أن تطبق عملية شاملة لإدارة المخاطر ورفع التقارير لتقييم التأثير المحتمل لعوامل السوق التي تؤثر على نسبة العائد على الأصول مقارنة بالنسب المدفوعة على التزاماتها، وأن توفر إطاراً ملائماً لإدارة المخاطر التجارية المنقولة حيثما يكون ذلك منطبقاً.