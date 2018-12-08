الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأقل من التوقعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف جديدة بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، مع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى في نحو 49 عاماً.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، أمس الجمعة، أن اقتصاد الولايات المتحدة، أضاف 155 ألف وظيفة لسوق العمل الأمريكي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع 237 ألف وظيفة مضافة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له بعد التعديل بالخفض.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة سوف يضيف 198 ألف وظيفة إلى سوق العمل خلال نوفمبر.

ووفقاً للتقرير، فإن متوسط الوظائف، التي يضيفها الاقتصاد الأمريكي لسوق العمل بلغ 209 آلاف وظيفة على مدى ال12 شهراً الماضية، وبالنسبة لمعدل البطالة في الولايات المتحدة، فاستقر خلال نوفمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي عند 3.7%، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969.