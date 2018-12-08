تداول 849 مليون سهم .. و2.1 مليار سيولة 3 أيام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية خلال ثلاث جلسات تداول، عقب إجازة اليوم الوطني، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.23% مدفوعاً بقطاعي البنوك والاتصالات، فيما انخفض مؤشر سوق دبي 3.3% بضغط من معظم الأسهم، وفي مقدمتها البنوك والعقار.

جاءت المكاسب في سوق أبوظبي مع ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 3.82% و«أبوظبي التجاري» 3.18%، و«اتصالات» 1.68%، مع توجه أجنبي بصافي استثمار بلغ 245.27 مليون درهم محصلة شراء، وكذا المحافظ الاستثمارية التي ضخت محصلة شرائية ب167 مليون درهم.

في المقابل، جاءت الضغوط في سوق دبي من «إعمار العقارية» بتراجعه 5.6%، و«أرابتك» 4.48% و«داماك» 7.49% و«ديار» 5.25% و«إعمار للتطوير» 4.24% و«إعمار مولز» 5.6% و«الاتحاد العقارية» 16.4%.

كما ضغط كل من سهمي «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» على المؤشر العام للسوق بتراجعهما 1.15% و1.96% على التوالي.

وسجلت الأسهم سيولة في غضون ثلاثة أيام بنحو 2.1 مليار درهم، منها 1.45 مليار درهم في أبوظبي، و653.36 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 849 مليون سهم، توزعت بواقع 321.8 مليون سهم في أبوظبي، و527.27 مليون سهم في دبي، جاء ذلك عبر 16.9 ألف صفقة.

وانفرد المستثمرون الأجانب بالشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 245.27 مليون درهم محصلة شراء، فيما كانت وجهة الشراء في سوق دبي للمستثمرين الخليجيين والمواطنين، بصافي استثمار بلغ 47.3 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 27.15 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و20.17 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال ثلاثة أيام تداول بنسبة عند مستوى 4876.68 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم شركات البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك في أسبوع بنسبة 3.02% مدعوماً بارتفاع «أبوظبي الأول» 3.82%، وأبوظبي التجاري 3.18%، والاتحاد الوطني 1.09%.

وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.96% بعد ارتفاع سهم «دانة غاز» 1.09%، وطاقة 3.59%.

في المقابل، انخفض قطاع العقار بنسبة 1.7% متأثراً بتراجع سهم «الدار» بنسبة 1.25% و«إشراق» 6.42% و«رأس الخيمة العقارية» 0.2%.

من جهته، تراجع مؤشر سوق دبي إلى مستوى 2580.27 نقطة، نتيجة تراجع أسهم شركات العقار والبنوك والاستثمار والنقل.

ونزل قطاع العقار بنسبة 6.12% بفعل معظم أسهم القطاع. وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.4% تحت وطأة نزول سهم «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني».

وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 7.7% بفعل انخفاض سهم «دبي للاستثمار» 8.89% و«سوق دبي المالي» 6% و«شعاع كابيتال» 1%.

وتراجع قطاع النقل 2.3% بعد تراجع «العربية للطيران» 1.96% و«أرامكس» 1.65% و«الخليج للملاحة» 7.34%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي خلال ثلاثة أيام بقيمة 159.65 مليون درهم، مغلقاً عند 4.25 درهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بسيولة قدرها 82.2 مليون درهم، وأغلق عند 5.18 درهم، ثم جاء في المركز الثالث سهم «الاتحاد العقارية» بتداولات ب73 مليون درهم، مغلقاً عند 0.46 درهم.

وكانت التداولات الأكثر بسوق أبوظبي على سهم «أبوظبي الأول» ب782.1 مليون درهم، مغلقاً عند 14.12 درهم، تلاه سهم «واحة الزاوية» بسيولة قيمتها 321 مليون درهم، وأقفل مستقراً عند 2.07 درهم، وجاء في المركز الثالث سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 141.7 مليون درهم، مغلقاً عند 19.9 درهم.

وحصد سهم «غلفا للمياه» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 15% مغلقاً عند 7.36 درهم، تلاه سهم «الإثمار» بنسبة ارتفاع 8.3% إلى 0.33 درهم، ثم سهم «المصرف الخليجي التجاري»، وزاد بنسبة 6.67% وأقفل عند 0.77 درهم.

في المقابل، جاء التراجع الأكثر من نصيب سهم «الاتحاد العقارية» بنزوله 16.4% إلى 0.46 درهم، ثم سهم «أملاك» ونزل بنسبة 14.95% مغلقاً عند 0.35 درهم، تلاه سهم «دبي للاستثمار» بتراجع 8.89% إلى 1.23 درهم.

وسجل سهم بنك الفجيرة الوطني الارتفاع الأكثر في أبوظبي بنسبة 15% مغلقاً عند 3.91 درهم، تلاه سهم «بلدكو»، وارتفع بنسبة 10.23% إلى 0.47 درهم، وجاء ثالثاً سهم أسمنت رأس الخيمة، صاعداً بنسبة 10.17% ليغلق عند 0.65 درهم.

في المقابل، كان التراجع الأكبر لسهم «البنك التجاري الدولي» بنسبة 9.32% مغلقاً عند 0.66 درهم، تلاه سهم «القدرة القابضة»، ونزل بنسبة 7.78% وأقفل عند0.83 درهم، ثم سهم «إشراق العقارية» وانخفض بنسبة 6.42% وأقفل عند 0.51 درهم.وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال ثلاثة أيام تداول، انفرد المستثمرون الأجانب بالشراء، بصافي استثمار بلغ 201.2 مليون درهم محصلة شراء، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 201.2 مليون درهم محصلة بيع، منها 5.32 مليون درهم محصلة بيع العرب، و50.48 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و145.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، كانت وجهة الشراء للمستثمرين الخليجيين والمواطنين، بصافي استثمار بلغ 47.3 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 27.15 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و20.17 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 47.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 3.27 مليون درهم محصلة بيع العرب، و44 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

أما في سوق أبوظبي، فقد انفرد المستثمرون الأجانب بالشراء، بصافي استثمار بلغ 245.27 مليون درهم محصلة شراء، في المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 245.27 مليون درهم محصلة بيع، منها مليونا درهم محصلة بيع العرب، و77.64 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و165.57 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم في الثلاث جلسات على أسهم شركات «أبوظبي الأول» و«الاتحاد العقارية» و«إشراق»، وبنك دبي الإسلامي، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الواحة كابيتال» و«دبي للاستثمار» و«مصرف عجمان» و«جي إف إتش».

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 167 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل، بدبي بصافي استثمار بلغ 22.16 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 167 مليون درهم محصلة بيع، في حين اتجهوا نحو الشراء بدبي بصافي استثمار بلغ 22.16 مليون درهم محصلة شراء.