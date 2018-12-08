شكرا لقرائتكم خبر عن «التكنولوجيا» تعاود الضغط على «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاودت الأسهم الأوروبية والآسيوية مسارها الصعودي أمس الجمعة، بدعم من بيانات محلية قوية، متجاهلة في الوقت ذاته مخاوف المستثمرين من عدم استمرار الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على إثر اشتعال «أزمة هواوي»، وتوسع نطاق التضييق على شركة التكنولوجيا الصينية في كندا وأوروبا واليابان، وفيما دعمت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيجابية المحادثات مع الصين، أسواق الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات، بالإضافة إلى حالة من التفاؤل نتيجة توقع المستثمرين إبطاء مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي لوتيرة رفع أسعار الفائدة، فشلت «وول ستريت» في تعويض خسائرها نتيجة تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بعد أن خفض «مورجان ستانلي» السعر المستهدف لسهم شركة «أبل» جراء تراجع مبيعات «آي فون».

كشفت بيانات رسمية عن إضافة الاقتصاد الأمريكي 155 ألف وظيفة حلال نوفمبر الماضي، مقابل 237 ألف وظيفة في أكتوبر الماضي، وأقل من توقعات المحللين، فتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات أمس الجمعة، قبل أن ترتد في وقت لاحق متذبذبة بين الارتفاع الطفيف والهبوط الهامشي، ومع تزايد ضغوط تراجع أسهم شركات التكنولوجيا وفي مقدمتها «أبل» و»فيسبوك»و»أمازون» و»نتفليكس»، و»جوجل».

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي في بداية التعاملات بنسبة 0.1% إلى 24921.9 نقطة، قبل أن يرتد في وقت لاحق محققا 100 نقطة من المكاسب ليتذبذب بعد ذلك خلال وقائع الجلسة ويفقد أكثر من 400 نقطة، كما هبط «ستاندارد آند بورز» في بداية التعاملات بنحو 0.1% إلى 2692.3 نقطة، قبل أن يرتد لاحقا بمكاسب تزيد عن 50 نقطة سرعان ما فقدها بهبوطه 1.43%، فيما انخفض «ناسداك» في بداية التعاملات بنسبة 0.3% إلى 7165.2 نقطة، قبل أن يرتد في نطاق ضيق سرعان ما بدده بهبوطه 7714%.

وفي القارة العجوز، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات أمس الجمعة، مع مراقبة المستثمرين للبيانات الاقتصادية. وجاءت كافة القطاعات داخل النطاق الإيجابي ليقود القطاع التكنولوجي المكاسب بارتفاع يزيد على 2%، حيث ارتفع سهما كل من «نوكيا» و«إريكسون» بأكثر من 4%.

ويأتي تعافي البورصات الأوروبية بعد خسائر تجاوزت 3% في جلسة الخميس، مسجلة أدنى مستوى بعامين.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى البيانات الأمريكية وتعليقات «جيروم باول» رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة، وما يترتب عليه من قرارات رفع معدل الفائدة.

ولا تزال التوترات بين أكبر اقتصادين حول العالم هي المشهد الرئيسي خلال الأسبوع الجاري، مع مراقبة تطورات الهدنة التجارية، إلى جانب القبض على المدير المالي لشركة «هواوي».

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 1.1%؛ ليصل إلى 347.1 نقطة، وزاد مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 1% ليسجل 6771.1 نقطة، كما صعد المؤشر الألماني «داكس» بأكثر من 0.5% إلى 10870.6 نقطة، وسجل مؤشر «كاك» الفرنسي ارتفاعاً بنسبة تزيد على 1% ليسجل 4828.9 نقطة.

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع أمس الجمعة، منهياً ثلاثة أيام من الخسائر، لكن مخاوف التجارة قلصت من مكاسبه، وأغلق مرتفعاً 0.8% إلى 21678.68 نقطة. وهبط المؤشر القياسي ثلاثة% منذ بداية الأسبوع، وارتفع المؤشر توبكس0.61% إلى 1620.45 نقطة.