وفاة 1.24 مليون هندي بسبب التلوث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت دراسة نشرت في دورية (لانسيت بلانيتيري هيلث) إلى أن تلوث الهواء في الهند تسبب في وفاة 1.24 مليون شخص في عام 2017 وهو ما يشكل 12.5 في المئة من مجموع الوفيات المسجلة في ذلك العام. وقالت الدراسة التي أجراها أكاديميون وعلماء من معاهد مختلفة في الهند ودول أخرى إن أكثر من 51% من هذه الوفيات كانت لأشخاص تقل أعمارهم عن 70 عاماً. وجاء تمويل الدراسة من مؤسسة بيل وميليندا جيتس والحكومة الهندية والمجلس الهندي للأبحاث الطبية. (رويترز)