«جائزة زايد للاستدامة» تضيء 5 دول نائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت جائزة زايد للاستدامة حملةً لتوفير مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية في عدد من المجتمعات النائية حول العالم لا تغطيها شبكات الكهرباء المحلية.

والحملة التي تحمل شعار «رؤية نستنير بها»، تشمل خمس دول حول العالم وتستمرّ شهراً كاملاً، وسوف تشهد فعّاليات خاصة يتمّ خلالها تركيب لوحة لشعار جائزة زايد للاستدامة قياس 400 متر مربع. وعقب انتهاء الفعالية، سيتمّ التبرّع بالمصابيح إلى عدد من المجتمعات حول العالم التي لا تصلها الكهرباء.

انطلقت الحملة من البحرين، حيث شهدت إضاءة شعار الجائزة بأكثر من ألفي مصباح شمسي. وسوف ترسل هذه المصابيح إلى إندونيسيا لتوزيعها على عدد من القرى التي تأثرت مؤخراً بالزلزال وأمواج تسونامي.

وقد أقيمت الفعالية في البحرين بالتعاون مع «مدرسة بيان البحرين»، الحاصلة على الجائزة عام 2018 ضمن فئة «المدارس الثانوية العالمية». وسوف تتولى منظمة كوبرنيك، الفائزة بالجائزة عام 2016، توزيع المصابيح في إندونيسيا، حيث سيستفيد منها نحو 1179 منزلاً يعيش فيها 5112 شخصاً في مقاطعتي دونجالا وسيجي.

الدكتورة لمياء نواف فواز، مديرة إدارة جائزة زايد للاستدامة، أكّدت أنّ تنظيم حملة «رؤية نستنير بها» يرسّخ إرث الأب المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في مجال العمل الإنساني والتزام الجائزة بتوفير حلول عملية مفيدة ومستدامة لبعض أكثر المناطق حاجةً.

وقالت الدكتورة فواز: من خلال تعاوننا مع الشبكة المتنامية من الفائزين بالجائزة، سنوزّع المصابيح الشمسية على المنازل والعيادات الطبية في المناطق الريفية، ما يسهم في تعزيز عوامل الأمان وتوفير بيئة أفضل للعمل ويفسح المجال أمام المزيد من الفرص التي لم تكن متوفرة، كما ستتيح الحملة للفائزين بالجائزة فرصاً قيّمة لتعزيز مكانتهم وحضورهم وتوسيع نطاق تأثيرهم حول العالم. ويعمل الفريق المنظم للحملة اليوم مع أكاديمية ساغرادو كورازون 4 التعليمية، الفائزة بالجائزة عام 2017، على تنظيم الفعالية في بوليفيا، بينما سيتعاون الفريق في بنجلاديش مع «ديبال باروا» الفائز بالجائزة في دورتها الافتتاحية، وفي كينيا مع «دي لايت ديزاين» الفائزة بالجائزة عام 2013، في حين أنّ الفعالية الختامية للحملة ستقام يوم 9 يناير 2019 في العاصمة أبوظبي.

وأعرب جاسم الشيراوي عضو مجلس أمناء مدرسة بيان البحرين، عن فخره بتمثيل المدرسة لمملكة البحرين في حملة تساهم في إحداث تأثير إيجابي في حياة الناس حول العالم، وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الجائزة في تعزيز الوعي بأهمية تبني الحلول والتقنيات المستدامة والعمل على تمكين الشباب وغرس روح المبادرة لبناء عالم ومستقبل أفضل للجميع، منوهاً بتنامي تأثير الجائزة من خلال ما تبذله من جهود متواصلة لحث الحكومات والشركات والأشخاص على المساهمة في تحقيق مثل هذه الأهداف النبيلة.

هذا وقد بدأت مدرسة بيان البحرين الثانوية وغير الربحية، توظيف قيمة الجائزة لتطوير مشروع «ايكولاب 360» الفائز بالجائزة عام 2018، وهي على وشك الانتهاء من هذا المشروع الذي يهدف إلى تعريف الطلبة والمجتمع المحلي بالممارسات والتقنيات المستدامة.