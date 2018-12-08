اتفاق فنزويلي - روسي على زيادة الإنتاج مليون برميل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن روسيا سوف تساهم في تعزيز إنتاج النفط في البلاد بمقدار مليون برميل يومياً بموجب صفقة اقتصادية جديدة قيمتها 5 مليارات دولار.

وقال مادورو في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، الخميس، إن فنزويلا قامت بتوقيع عقود لضمان استثمارات بأكثر من 5 مليارات دولار مع روسيا في مشاريع مشتركة تهدف لزيادة إنتاج النفط، بحسب ما نقلته «ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس».

وبحسب أحدث تقديرات، فإن فنزويلا قامت بضخ نحو 1.18 مليون برميل يومياً خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو أقل مقارنة مع متوسط إمدادات 2016 والبالغة 2.154 مليون برميل ومتوسط العام الماضي البالغ 1.911 مليون برميل يومياً.

ومن المقرر أن تشمل الاتفاقيات مشاريع مشتركة بين شركة النفط المملوكة للدولة «بي.دي.في.إس.إيه» وشركائها في فنزويلا، لكن «مادورو» لم يحدد تلك الشركات.

ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقيات بين البلدين بعد زيارة الرئيس الفنزويلي إلى موسكو بعد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر رئيس فنزويلا أنه تم توقيع كذلك عقود في مجال التعدين بما في ذلك استثمار بقيمة مليار دولار لإنتاج الذهب، إضافة إلى استثمارات محتملة في تعدين الماس، وقال «مادورو»: إن هذه الاتفاقيات تضع فنزويلا في وضع جيد لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد فنزويلا سوف ينكمش بنحو 18% في العام الجاري، كما من المتوقع أن يتسارع التضخم 1.370 مليون%.