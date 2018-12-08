شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تتعافى من أدنى مستوى فى 3 أسابيع مع هبوط الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

صعدت أسعار النحاس أكثر من واحد في المئة، بينما يتجه الدولار الأمريكي لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي في شهرين.

وأغلقت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 1.2 بالمئة عند 6145 دولارا للطن. وكانت الأسعار هبطت 1.7 بالمئة في جلسة الخميس بعد أن أدى إلقاء القبض في كندا على مسؤولة بارزة بشركة الاتصالات الصينية هواوي إلى تثبيط الآمال في حل للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وهبط الدولار في جلسة اليوم بعد بيانات أظهرت أن عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني جاء دون التوقعات وهو ما يدعم الرأي القائل بأن نمو أكبر اقتصاد في العالم يسير بخطى معتدلة وأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتوقف عن زيادة أسعار الفائدة في موعد أقرب مما كان معتقدا في السابق.

ويجعل ضعف الدولار المعادن المسعرة بالعملة الخضراء أرخص للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، أغلقت عقود الزنك منخفضة 0.2 بالمئة إلى 2587 دولارا للطن بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول. وأنهت عقود الألومنيوم الجلسة مرتفعة واحدا بالمئة إلى 1955 دولارا للطن بينما زادت عقود الرصاص 0.6 بالمئة إلى 1995 دولارا للطن.

وأغلقت عقود النيكل مرتفعة 0.6 بالمئة إلى 10910 دولارات للطن بينما صعدت عقود القصدير 0.4 بالمئة إلى 19 ألف دولار للطن.