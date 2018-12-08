شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 4% مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي واتساع عجز المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي خلال الجلسة الأمريكية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 23 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً وتضمنت أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اتساع عجز المخزونات متوافقاً مع التوقعات.

في تمام الساعة 08:58 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 4.23% لتتداول عند مستويات 4.51$ للقدم المكعب مقارنة بالافتتاحية عند 4.33$ للقدم المكعب، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.20% إلى مستويات 96.62 موضحاً الأدنى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 96.81.

هذا وقد تابعنا الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في قرابة خمسة عقود من الزمان عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي، متوافقة مع التوقعات، وأظهر د قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ خلق الوظائف إلى 155 ألف وظيفة مضافة مقابل 237 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 198 ألف وظيفة مضافة.

كما أوضحت قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، دون التوقعات عند 0.3%. وذلك قبل نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 0.8% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند 0.7% ومقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر، وصولاً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أوضحت استقرار الاتساع عند 97.5، متفوقة على التوقعات عند 97.0.

وصولاً إلى أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي مع نهاية الشهر الماضي لمخزونات الغاز الطبيعي اتساع العجز إلى 63 مليار قدم مكعب متوافقة مع التوقعات مقابل عجز 59 مليار قدم مكعب، لنشهد تراجع المخزونات إلى 2,991 مليار قدم مكعب مقابل 3,054 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 23 من الشهر الماضي، وتعد بذلك المخزونات أقل من ما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2017 عند 3,695 مليار قدم مكعب، وأيضا أقل من متوسط الخمسة أعوام عند 3,716 قدم مكعب.