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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج أعمال فايل ريسورت للربع الأول من العام المالي 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة فايل ريسورت اليوم الجمعة عن نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2019 والمنقضي في 31 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتي أظهرت انخفاض مجمل العائدات إلى ما قيمته 220.0$ مليون مقابل 220.9$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع نهاية تشرين الأول/أكتوبر من العام السابق 2017.
في تمام الساعة 08:59 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسهم شركة فايل ريسورت في نيويورك بنسبة 17.85% أي بنحو 48.52 نقطة إلى مستويات 223.25$ للسهم الواحد.
هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة فايل ريسورت للربع الأول من العام المالي 2019 اتساع صافي الخسائر إلى ما قيمته 147.1$ مليون أو 2.66$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 31.93$ مليون أي 0.71$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع نهاية تشرين الأول/أكتوبر من العام السابق 2017.
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