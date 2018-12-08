شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات الغاز الطبيعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تقرير مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي والذي أوضح اتساع العجز إلى 63 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي مع نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقابل عجز 59 مليار قدم مكعب في القراءة الأسبوعية السابقة، وبذلك تعد القراءة الحالية متوافقة مع توقعات المحللين التي أشارت لذلك.

وأظهر التقرير الأسبوعي للإدارة تراجع المخزونات إلى 2,991 مليار قدم مكعب مقابل 3,054 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 23 من الشهر الماضي، وتعد بذلك المخزونات أقل من ما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2017 عند 3,695 مليار قدم مكعب، وأيضا أقل من متوسط الخمسة أعوام عند 3,716 قدم مكعب.