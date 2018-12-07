- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بيج لوتس تكشف عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بيج لوتس اليوم الجمعة عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والمنقضي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتي أظهرت ارتفاع صافي المبيعات إلى ما قيمته 1,149$ مليون مقابل 1,109$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.
في تمام الساعة 08:57 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسهم شركة بيج لوتس في نيويورك بنسبة 23.08% أي بنحو 9.30 نقطة إلى مستويات 31.00$ للسهم الواحد، ويأتي ذلك عقب كشف الشركة عن توقعاتها بتحقيق صافي أرباح ما بين 2.20$ و2.40$ للسهم الواحد خلال الربع المالي الجاري وتحقق ما بين 3.55$ و3.75$ للسهم الواحد خلال مجمل العام المالي الجاري 2018.
هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة بيج لوتس للربع الثالث من العام المالي 2018 تكبدها لصافي خسائر بما قيمته 6.56$ مليون أي 0.16$ للسهم الواحد مقابل تحقيقها لصافي دخل بما قيمته 4.37$ مليون أي 0.10$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.
شكرا لقرائتكم خبر عن بيج لوتس تكشف عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .