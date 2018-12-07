شكرا لقرائتكم خبر عن بيج لوتس تكشف عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بيج لوتس اليوم الجمعة عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والمنقضي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتي أظهرت ارتفاع صافي المبيعات إلى ما قيمته 1,149$ مليون مقابل 1,109$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.

في تمام الساعة 08:57 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسهم شركة بيج لوتس في نيويورك بنسبة 23.08% أي بنحو 9.30 نقطة إلى مستويات 31.00$ للسهم الواحد، ويأتي ذلك عقب كشف الشركة عن توقعاتها بتحقيق صافي أرباح ما بين 2.20$ و2.40$ للسهم الواحد خلال الربع المالي الجاري وتحقق ما بين 3.55$ و3.75$ للسهم الواحد خلال مجمل العام المالي الجاري 2018.

هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة بيج لوتس للربع الثالث من العام المالي 2018 تكبدها لصافي خسائر بما قيمته 6.56$ مليون أي 0.16$ للسهم الواحد مقابل تحقيقها لصافي دخل بما قيمته 4.37$ مليون أي 0.10$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.