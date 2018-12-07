شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الربيل بأكثر من 1% للأدنى لها في ثلاثة أشهر ولتعد بصدد ثالث خسائر أسبوعية لها على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العملة الرقمية الربيل بما يفوق الواحد بالمائة اليوم الجمعة لنشهد تراجعها للأدنى لها منذ 18 من أيلول/سبتمبر الماضي ولتعد بصدد ثالث خسائر أسبوعية لها على التوالي وذلك في ظلال موجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة.

وفي تمام الساعة 08:53 بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية ربيل 1.58% إلى مستويات 0.30573$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.31079$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 0.29225$، بينما حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.31960$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل العملة الرقمية الثانية عالمياً من حيث القيمة السوقية بعد البتكوين نحو 12.37$ مليار.

هذا وتستكمل الربيل مسيرات تكبدها للخسائر في أعقاب خسائرها الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي وتراجعها الشهر الماضي للشهر الثاني على التوالي موضحة خسائرها الشهرية التاسعة في أحدى عشرة شهراً في أعقاب تحقيقها في مطلع العام الجاري للأعلى لها على الإطلاق وذلك قبل دخولها هو الأصول الرقمية الأخرى في موجة بيوع موسعة خلال تداولات هذا العام تخللها بعض العمليات التصحيحية المحدودة.

ويذكر أن مجموعة العشرين وعدت عقب اجتماعها في نهاية الأسبوع الماضي بتنظيم تداول الأصول الرقمية لمنع عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بما يتماشى مع معايير العمل المالي للمجموعة، ونود الإشارة لكون تنامي قلق المستثمرين من مكافحة الحكومات العالمية للعملات الرقمية المشفرة يعد سبب رئيسي لدخول الأصول الرقمية في موجة بيوع موسعة خلال العام الجاري.

وفي نفس السياق، فقد اقترحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في وقت سابق من الشهر الماضي على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسوف يمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية ستكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية ستحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن العديد من المصارف تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية، ونود الإشارة لكون لاجارد قد طالبت مسبقاً بالتعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة.

هذا وقد تم طرح العملة الرقمية الربيل للتداول في السابع من آذار/مارس من عام 2015 عند 0.015$ وقد فقدت عقب ذلك نحو ثلثي قيمتها مع مستهل عام 2016 إلى 0.0059$، ثم حققت نحو 5% خلال ذلك العام إلى 0.0063$ مع مطلع عام 2017 الذي اختتمته عند 1.748$ موضحه ارتفاعاً بنحو 28,000%، وذلك قبل أن تحقق في الرابع من كانون الثاني/يناير الأعلى لها على الإطلاق عند 3.30$.

وتلي ذلك دخول الربيل في عمليات بيوع موسعة لحقت بها وبالأصول الرقمية بشكل عام، والتي أدت لفقدها إلى نحو 90% من قيمتها السوقية، مع تحقيقها للأدنى لها منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر عند 0.24653$ في 14 من آب/أغسطس، وذلك قبل أن تشهد الربيل خلال تداولات 20/21 من أيلول/سبتمبر ارتفاعات بقرابة الثمانية بالمائة لأول مرة هذا العام، وقبل أن ترتد لما قبل هذه الارتفاعات الموسعة.