شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة بأكثر من الواحد بالمائة للأعلى لها في شهر مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لتعد بصدد أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وأعضاء الجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 08:41 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس القادم 1.42% لتتداول حالياً عند 14.71$ للأونصة موضحة الأعلى لها منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقارنة مع الافتتاحية عند 14.51$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.19% إلى مستويات 96.51 موضحاً الأدنى لها منذ 23 من الشهر الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 96.81.

هذا وقد تابعنا حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مقابلة أجراها ميرفن كينج ضمن فعليات مؤتمر مؤسسة لندن لعلوم الاقتصاد في نيويورك، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن الاقتصاد وأمريكا الريفية في الحدث السنوي لمجلس مساعدة الإسكان في واشنطون.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في قرابة خمسة عقود من الزمان عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي، متوافقة بذلك مع التوقعات، وأظهر قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات عند 0.3%.

وفي نفس السياق، أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ خلق الوظائف إلى 155 ألف وظيفة مضافة مقابل 237 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات عند 198 ألف وظيفة مضافة، وذلك قبل صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 0.8% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتوقعات عند 0.7% ومقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين للشهر الجاري والتي أوضحت استقرار الاتساع عند 97.5 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 97.0 وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية لايل برينارد عن الاستقرار المالي في معهد بيترسون في واشنطون.