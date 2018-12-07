شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بنحو 2% مع تراجع مؤشر الدولار وتوصل أوبك لاتفاق بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الأمريكية ليعد بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي وسط انخفض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي أعقاب إعلان منظمة أوبك وحلفائها في مؤتمر صحفي عقب انقضاء الاجتماع النصف السنوي للمنظمة أن أوبك ستخفض 800 ألف برميل وحلفائها ستخفض 400 ألف برميل عن إنتاج تشرين الأول/أكتوبر وسيفعل ذلك خلال النصف الأول من 2019.

وفي تمام الساعة 08:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 1.92% لتتداول حالياً عند مستويات 52.48$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.49$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 14 شباط/فبراير القادم 2.45% لتتداول عند 61.53$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.06$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.23% إلى مستويات 96.59 مقارنة بالافتتاحية عند 96.81.

هذا وقد تابعنا الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في قرابة خمسة عقود من الزمان عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي، متوافقة مع التوقعات، وأظهر د قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ خلق الوظائف إلى 155 ألف وظيفة مضافة مقابل 237 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 198 ألف وظيفة مضافة.

كما أوضحت قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، دون التوقعات عند 0.3%. وذلك قبل نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 0.8% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند 0.7% ومقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر، وصولاً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أوضحت استقرار الاتساع عند 97.5، متفوقة على التوقعات عند 97.0.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي مع نهاية تشرين الثاني/نوفمبر عجز في المخزونات 7.3 مليون برميل مقابل فائض 3.6 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 443.2 مليون برميل، بينما لا تزال أعلى 6% عن متوسط مخزونات الأعوام الخمسة الماضية، ويعد ذلك أول عجز للمخزونات في أحدى عشرة أسبوع، ليعكس انتهاء أطول سلسة فوائض في المخزونات منذ منتصف عام 2015.

على الصعيد الأخر، فقد أوضح أفاد المؤتمر الصحفي لأوبك أن قرار أوبك وحلفائها يتضمن خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً وأن عملية الخفض ستبدأ مع مطلع كانون الثاني/يناير المقبل ولمدة ستة أشهر، مع الإشارة إلى أنه تم إعفاء إيران وفنزويلا بالإضافة إلى ليبيا من اتفاق خفض الإنتاج وأنه لا يزال هناك حالة من عدم اليقين حيال النمو الاقتصاد العالمي وأن دور المنظمة هو تقييم اتجاهات الطلب وعليه تحديد حجم الإنتاج وأن المملكة العربية السعودية لا تزال ملتزمة بضمان استقرار الأسواق.

ونود الإشارة لكون إنتاج روسيا حالياً من النفط يقدر بنحو 11.37 مليون برميل يومياً، بينما أفادت بعض التقرير مؤخراً أن السعودية قامت بزيادة إنتاجها من النفط خلال الشهر الماضي بواقع 0.5 مليون برميل يومياً إلى ما بين 11.1 و11.3 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد تقرير أخرى أفادت باستقرار الإنتاج الأمريكي للنفط مؤخراً عند الأعلى له على الإطلاق 11.7 مليون برميل يومياً وأنها أصبحت مصدر صافي للنفط لأول مرة في 75 عاماً.

هذا ويظل التشكك في قدرة أوبك على احتواء والحد من فائض المعروض النفطي الذي يلوح في الآفاق قائماً، على الرغم من قرار خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل خلال النصف الأول من 2019 مع القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية، ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر منذ قليل، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 10 منصة لإجمالي 887 منصة.