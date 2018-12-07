شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرى 6 أكتوبر تقيم ملتقى توظيف بالجيزة يوفر 3 الاف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التشغيل بجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة ريمون نبيل، الملتقى الثانى للتوظيف، لتوفير 3000 فرصة عمل للشباب بمصانع المدينة ، ويعقد الملتقى غدا السبت، بنادى الجيزة الكائن بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

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