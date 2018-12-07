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شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بإيجابية قوية ليخترق مستوى 52.50 ويختبر حاجز 54.00 دولار، لكنه يرتد هبوطاً ليستقر قرب المستوى الأول، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي ليدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يغلق السعر اليوم فوق 52.50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 49.10.
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