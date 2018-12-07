شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر الذهب صعوداً بشكل ملحوظ ليبتعد عن مستوى 1238.30، مما يشير إلى تحوّل المسار اللحظي نحو الارتفاع، مستهدفاً زيارة مستوى 1262.51 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً خلال الفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1238.30 والثبات دونه من جديد.