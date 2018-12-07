شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في خمسة أشهر، اليوم الجمعة، مع هبوط الدولار في أعقاب بيانات أضعف من المتوقع بشأن الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما يعزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يسير بخطى بطيئة في زيادة أسعار الفائدة العام المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1 بالمائة إلى 1249.70 دولار للأوقية "الأونصة" في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، وهو أعلى مستوى منذ الثالث عشر من يوليو.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.72 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1252.6 دولار للأوقية. ووصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 1255.1 دولار.

وتعافى المعدن الأصفر، الذي يعتبر أداة استثمارية آمنة في أوقات الاضطرابات المالية والاقتصادية والشكوك الجيوسياسية، نحو 7 بالمائة من أدنى مستوياته في 19 شهرا التي هوى إليها في منتصف أغسطس.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب تزيد عن 2 بالمائة مسجلا أفضل أداء أسبوعي في 15 أسبوعا.