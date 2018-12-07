شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1 بالمائة إلى 1249.70 دولار للأوقية "الأونصة" في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، وهو أعلى مستوى منذ الثالث عشر من يوليو.
وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.72 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1252.6 دولار للأوقية. ووصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 1255.1 دولار.
وتعافى المعدن الأصفر، الذي يعتبر أداة استثمارية آمنة في أوقات الاضطرابات المالية والاقتصادية والشكوك الجيوسياسية، نحو 7 بالمائة من أدنى مستوياته في 19 شهرا التي هوى إليها في منتصف أغسطس.
وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب تزيد عن 2 بالمائة مسجلا أفضل أداء أسبوعي في 15 أسبوعا.
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