الان تتابع الفالح: أوبك لن تواصل خفض إنتاج النفط حال حدوث انقطاع في المعروض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أكد وزير الطاقة خالد الفالح، أنه لن يتم خفض إنتاج النفط أكثر مما ينبغي لكي لا ينمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي سريعا جدا.

وقال في تصريحات، اليوم الجمعة، أن أوبك لن تواصل خفض إنتاج النفط إذا حدث انقطاع في المعروض، لافتًا إلى أن المنظمة مستعدة للدعوة إلى اجتماع غير عادي لسد أي فجوة معروض، ولن يتم تحميل المستهلكين فوق طاقتهم.

وأوضح “الفالح”، أن العلاقات الأمريكية السعودية مبنية على قيم مشتركة، مشيرًا إلى أن منتجي النفط الأمريكيين يتنفسون الصعداء الآن بعد قرار “أوبك”.