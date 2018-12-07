شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى القاهرة بشأن دراسة استراتيجية الاقتصاد الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وفد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة السفير محمد الربيع، أمين عام المجلس اجتماعا مع المسؤولين في جامعة القاهرة لمتابعة آليات تنفيذ دراسة استراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي.

وكان المجلس قد اطلع على المراجعات الأولية التي قام بها أعضاء لجنة المراجعة المؤلفة من 70 خبير دولي من منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الخدمات الحكومية الرقمية التابع لمجلس الوزراء في المملكة المتحدة، والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسات دولية أخرى. وتعمل اللجنة الفرعية التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على تطوير ومراجعة كافة مُخرجات الاستراتيجية لضمان عالمية المحتوى والطرح وتحقيق الأهداف المنشودة للتنمية المستدامة في الوطن العربي.

كما تم خلال الاجتماع الدوري استعراض مكونات مشروع الاستراتيجية وعدد من المبادرات التي من شأنها أن تضيف للآليات التنفيذية اللاحقة للاستراتيجية.

وأشاد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث أ.د. أيمن سعد نصر الدين الخطيب بجهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبالمبادرة غير المسبوقة التي يتم فيها تعزيز التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية. ويُعد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الجهة المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز جهود المؤسسات الدولية الفاعلة والمعنية بتطوير الاقتصادات العالمية وبرامج الاستقرار المجتمعي والتنموي.