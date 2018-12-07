شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تراجعات بقرابة 1% في وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أخر جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر مثقلة بخسائر أسهم قطاع التكنولوجيا التي طغت على مكاسب أسعار النفط في أعقاب اتفاق أوبك وحلفائها المنتجين من خارجها على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، وعقب بيانات سوق العمل الأمريكي التي جاءت فاترة بما يكفي للحد من فرص رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بوتيرة أسرع دون إثارة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

هذا وقد تابعنا حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مقابلة أجراها ميرفن كينج ضمن فعليات مؤتمر مؤسسة لندن لعلوم الاقتصاد في نيويورك، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن الاقتصاد وأمريكا الريفية في الحدث السنوي لمجلس مساعدة الإسكان في واشنطون.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في قرابة خمسة عقود من الزمان عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي، متوافقة بذلك مع التوقعات، وأظهر قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات عند 0.3%.

وفي نفس السياق، أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ خلق الوظائف إلى 155 ألف وظيفة مضافة مقابل 237 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات عند 198 ألف وظيفة مضافة، وذلك قبل صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 0.8% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتوقعات عند 0.7% ومقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين للشهر الجاري والتي أوضحت استقرار الاتساع عند 97.5 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 97.0 بخلاف ذلك تتطلع الأسواق حالياً لحديث عضوة اللجنة الفيدرالية لايل برينارد عن الاستقرار المالي في معهد بيترسون في واشنطون.

وفي تمام الساعة 03:44 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.82% ليخسر 22.03 نقطة ويصل إلى المستوى 2,673.92 نقطة، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.85% بعد أن فقد 212.16 نقطة ليصل إلى المستوى 24,735.51 نقطة.

من جهة أخرى انخفض مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.06% بعد أن تراجع بمقدار 75.99 نقطة ليصل إلى المستوى 7,112.27 نقطة.