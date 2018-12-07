شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك يتوقع انخفاض أسعار السيارات.. ويؤكد: قواعد السوق حاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الجمعة، انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب تطبيق خفض الجمارك بنسبة 30%، - تشمل 3 شرائح 10% فى 2012، و10% فى 2017، و10% فى 2018 - وذلك بخفض التعريفة الجمركية على السيارات "الأوروبية" إلى صفر اعتبارًا من 1 يناير 2019، وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأضاف السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قواعد السوق الحر، وتشمل قوى العرض والطلب، تحكم تحديد سعر المنتجات والخدمات، وبالتالى فإن انخفاض أسعار السيارات يحدده السوق خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أهمية الرقابة على الأسواق فى ضبط الأسعار، مؤكدًا أنه وزارة التجارة والصناعة، هى الطرف الممثل للحكومة المصرية فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن الإيرادات الجمركية المستهدفة فى العام المالى الحالى تقدر بنحو 45 مليار جنيه، مؤكدًا أن تطبيق قرار صفر جمارك على السيارات "الأوروبية"، اعتبارًا من 1 يناير 2019، متوقع أن تؤثر على الحصيلة الجمركية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى أى الفترة من يناير إلى يونيو 2019.