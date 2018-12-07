شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اتساع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين عن شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري بما قيمته 97.5 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أعلى من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 97.5.

في تمام الساعة 03:13 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية بنسبة 0.11% ليتداول حالياً عند 96.70 مقارنة بالافتتاحية عند 96.81 بعد أن حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 96.53، بينما حقق الأعلى له عند 96.92.

هذا وقد أوضحت التقرير الفرعية للمؤشر اتساع قراءة الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى ما قيمته 115.2 مقابل ما قيمته 112.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بينما أظهرت قراءة التوقعات الاقتصادية تقلص الاتساًع إلى ما قيمته 86.1 مقابل ما قيمته 88.1 في القراءة الشهرية السابقة.

بخلاف ذلك، فقد أوضحت المؤشرات الفرعية تجاه التضخم انخفاض توقعات التضخم لعام واحد إلى نسبة 2.7% مقابل نسبة 2.8% في تشرين الثاني/نوفمبر، كما تراجعت توقعات التضخم لخمس أعوام إلى نسبة 2.4% مقابل نسبة 2.6% في القراءة الشهرية السابقة.