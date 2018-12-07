النفط يرتفع 5% وسط أنباء عن اتفاق على خفض الانتاج

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية سجل سعر نفط برنت لبحر الشمال ارتفاعاً بنسبة 5% الجمعة وسط تقارير على اتفاق منتجي النفط من داخل وخارج أوبك على خفض الانتاج. وارتفع نفط برنت إلى 63,07 دولاراً للبرميل في حين ارتفع سعر نفط وست تكساس في نيويورك 5% تقريباً بعد أن ذكرت وكالة بلومبرغ أن المنتجين ومن ضمنهم السعودية وروسيا اتفقوا على خفض اجمالي الانتاج بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا.

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