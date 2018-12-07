الان تتابع اتفاق النفط يتضمن خفض الإنتاج 3% من الجميع عدا 3 دول والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- وكالات
أعلنت “رويترز”، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصدر قوله إن اتفاق النفط تضمن خفض الإنتاج 3% من الجميع عدا إيران وفنزويلا وليبيا.
وقال إن اتفاق “أوبك” وحلفائها، شمل أيضًا، خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميًا، لافتًا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة، يشمل خفض إنتاجهم 400 ألف برميل يوميًا لمدة 6 أشهر بدءًا من يناير.
وكان سعر النفط خام برنت، ارتفع 5% قبل قرار “أوبك” بخفض الإنتاج.
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