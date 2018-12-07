شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأكثر استثماراً فى دول منطقة الكوميسا بـ 55 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستثمرة فى منطقة "الكوميسا" البالغ عددها 21 دولة بإستثمارات بلغت 55 مليار دولار من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى المنطقة خلال الـ 15 عاما الأخيرة منذ 2003 والتى بلغت 415.5 مليار دولار.

وذكر تقرير صادر عن الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا والذى أعد بالتعاون مع مؤسسة فاينانشيال تايمز وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أن الاستثمارات الإماراتية جاءت من خلال 152 شركة و257 مشروعا، تلتها الصين فى المرتبة الثانية باسثتمارات بلغت 41.7 مليار دولار من خلال 117 شركة و175 مشروعات.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات البريطانية حلت ثالثة بقيمة 28.4 مليار دولار من خلال 170 شركة و264 مشروعا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 22.2 مليار دولار من خلال 2235 شركة و341 مشروعا، وجاءت الهند فى المرتبة الخامسة باستثمارات 17 مليار دولار.

واحتلت فرنسا المرتبة السادسة بين الدول الاكثر استثمارا فى منطقة الكوميسا منذ عام 2003، باستثمارات بلغت 11.1 مليار دولار، تلتها فى المرتبة السابعة المانيا باستثمارات 8.1 مليار دولار ثم اليابان فى المرتبة الثامنة باستثمارات قدرها 5.8 مليار دولار.