شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف جديدة أسوأ من التوقعات - نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش عدد الوظائف الجديدة بالقطاع الغير الزراعي خلال شهر تشرين الثاني /نوفمبر ،ليضيف الاقتصاد الأكبر بالعالم عدد وظائف بمقدار 155 ألف ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 198 ألف ، أسوأ من القراءة السابقة المعدلة إلى إضافة 237 ألف من إضافة 250 ألف ،هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.

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