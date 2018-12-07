شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط دخل الفرد فى الولايات المتحدة أقل من التوقعات - نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش متوسط دخل الفرد بالساعة خلال شهر تشرين الثاني /نوفمبر مرتفعا بنسبة 0.2% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.3% ، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.2 % ، هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.

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