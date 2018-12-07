شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار معدل البطالة فى الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ عام 1969 - نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش معدل البطالة لشهر تشرين الثاني /نوفمبر بمستوي 3.7% ، طبقا لتوقعات الخبراء معدل 3.7% ،طبقا للقراءة السابقة معدل 3.7% ، التي تعد أدنى قراءة منذ عام 1969،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأمريكي.

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