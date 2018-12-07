شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يعمق من خسائره – تحليل – 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليصل إلى الاستناد لمستوى الدعم المحوري 104.93 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 81.64 إلى 119.33) ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 104.93 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 100.48 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط