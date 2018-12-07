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شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يستند لدعمه الحالي – تحليل – 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند إلى مستوى الدعم 329.77 ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.09% بما يعادل -10.60 نقطة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 329.77 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 311.17 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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