شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 0.21 نقطة ، في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 26.36 ، طيلة ثبات المقاومة 30.18 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه