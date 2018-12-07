شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يعيد اختبار خط اتجاه هابط – تحليل – 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالتزامن مع إعادته اختبار خط اتجاه تصحيحي هابط كان السهم قد كسره في وقت سابق على المدى القصير ، وذلك وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 169.84 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 152.68 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده