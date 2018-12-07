شكرا لقرائتكم خبر عن التابا يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.45% بما يعادل -0.94 نقطة ، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 62.88 ، ليستهدف مستوى المقاومة 67.86 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده