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شكرا لقرائتكم خبر عن التابا يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.45% بما يعادل -0.94 نقطة ، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 62.88 ، ليستهدف مستوى المقاومة 67.86 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده
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