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شكرا لقرائتكم خبر عن آبل محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.11% بما يعادل -1.97 نقطة ، ليستقر السهم من جديد أدنى مستوى 177.07 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 142.21 إلى 233.47) ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السعر .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 163.75 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، طيلة استقراره أدنى مستوى 177.07 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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