شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يقلص من خسائره – تحليل – 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ليسجل ادنى سعر له عند 49.50 ، ليرتد منه ارتفاعاً في نهاية التداولات ليقلص من خسائره ، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -0.20 نقطة ، وذلك في ظل وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 50.53 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 51.80 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده