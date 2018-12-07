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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا ينزلق انخفاضاً – تحليل – 07-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.63% بما يعادل -0.71 نقطة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 25.80 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 24.31 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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